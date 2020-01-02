محافظ أسوان يؤازر الفريق قبل مواجهة الزمالك

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم لنادى أسوان الرياضى بالقاهرة قبل ساعات من لقاء الزمالك مساء اليوم ، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر .



وقد استقبله اللواء أحمد سليمان ، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان وأعضاء مجلس الإدارة المرافقين للفريق والجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطي .



وقد اجتمع محافظ أسوان بالجهاز الفنى بقيادة كابتن مجدى عبد العاطى، وعقد إجتماعا مع اللاعبين مؤكدا على دعمة ومساندتة للفريق واثنى على الأداء والروح والصورة الطيبة التى ظهر بها خلال الأسابيع الماضية .



و يدخل فريق أسوان اللقاء محتلا المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط .