لو شقتك ضيقة.. 10 أفكار مودرن لـ السفرة الصغيرة

تعاني بعض العرائس من تنظيم المنزل بشكل أنيق إذا كان ذا مساحة ضيقة، فهذه المساحات تحتاج ديكورا وتنسيقات مختلفة وخاصة كي لا يضيق حجم المنزل أكثر بعد وضع الأثاث، وخاصة السفرة والأنتريه.



السفرة غرفة تهتم بها كل عروس أثناء ترتيبات المنزل الجديد، لكن إذا كانت مساحة منزلك صغيرة فيمكنك اختيار الأثاث المودرن لأنه صغير الحجم ولا يحتاج مساحة كبيرة، بدلًا من الأثاث الكلاسيكي أو المعروف بـ "الاستيل".



السفرة الصغيرة تمنح منزلك مساحة جيدة مهما كان حجمه، فهو اختيار مختلف بدلًا من السفرة الكبيرة ذات 8 كراس أو 6، فيمكنك الابتعاد عن هذه الفكرة، واختيار سفرة مودرن أنيقة صغيرة تفي بالغرض.



يمكنك اختيار سفرة بـ 4 كراس أو 3 فقط، إما مستديرة أو مربعة وحولها الكراسي، كما أن هذه التنسيقات البسيطة متوفرة بشكل أكبر في الاستايل المودرن الحديث.



يمكنك اختيار كراسي السفرة الصغيرة بألوان مبهجة تتماشى مع ألوان الجدران والديكورات، مثل اللون البينك بدرجاته، كذلك الأوف وايت، الرمادي، البترولي وهي صيحات موضة 2020.