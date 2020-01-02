ابو الغيط لسكرتير عام الأمم المتحدة : تركيا تصعد الموقف بشكل خطير بإرسالها قوات إلى ليبيا

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كما أكد أن التسوية السياسية تظل من المنظور العربي هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.



كما ذكر المصدر ما تضمنه القرار من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يُسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.



وأوضح المصدر أنه تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة فقد أجرى أحمد أبو الغيط اتصالًا هاتفيًا، يوم 2 يناير الجاري، مع السكرتير العام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" تناول خلاله آخر تطورات الموقف في ليبيا، كما أطلع "جوتيريش" على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير في هذا الخصوص، ونقل له قلق الدول الاعضاء من تداعيات تصعيد الموقف على النحو الجاري حاليا.