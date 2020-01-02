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فن

سارة سلامة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وتوجه رسالة لها

الخميس 02/يناير/2020 - 07:00 م
سارة سلامة وشقيقتها
سارة سلامة وشقيقتها
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محمد بدران
نشرت الفنانة سارة سلامة مجموعة من الصور تجمعها بشقيقتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلادها.

وعلقت سارة على الصور: كل سنة وأنتى حلوة وطيبة وحنينة ومالية عليا حياتى يارب السنة دى تبقى أحلى من كل اللى فات ربنا يخليكى ليا".

يذكر أن سارة سلامة تنتظر عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.

مسلسل "كتف قانوني" تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.

بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة.
سارة سلامة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وتوجه رسالة لها
سارة سلامة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وتوجه رسالة لها
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