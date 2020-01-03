بسعر أرخص.. Samsung تعلن عن حاسوبها الجديد.. صور

أعلنت شركة سامسونج "Samsung"، عن حاسوبها المحمول الجديد Galaxy Book Flex A، والذي تم تصميمه لجلب بعض الميزات المتطورة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة من Galaxy Book بسعرًا أرخص، وذلك قبيل انطلاق فعاليات معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المرتقب الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.



وكانت عملاقة التقنية الكورية قد أطلقت العام الماضي حاسبي Galaxy Book Ion، و Galaxy Book Flex، وهما زوج من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة التي تم تصميمها لتحل محل طرازي Notebook 9 Pen و Notebook 9.



وعلى غرار حاسوب Galaxy Book Flex، يمتاز جهاز "ألفا"، الذي ينتمي إلى فئة حواسيب (2 في 1) والتي تسمح باستخدامه كحاسوب محمول وحاسوب لوحي في نفس الوقت، بتصميم من الألمنيوم مع شاشة من نوع QLED بقياس 13.3 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسل، وتمتاز الشاشة بأنه ضيقة الحواف، خاصةً من الأعلى والجانبين.



وفي مقابل انخفاض سعره، يأتي "جالاكسي بوك فلكس ألفا" بدون بعض المزايا المتقدمة مثل لوحة الشحن اللاسلكي المدمجة في لوحة التتبع، والقلم الإلكتروني S Pen التابع لسامسونج، والذي كان يأتي مرفقًا بالحاسوب، ولكن يمكن الآن شراؤه بشكل منفصل.



ويحتوي الحاسوب الذي يزن 1.19 كيلوجرام ويأتي بسماكة 13.9 ميليمترًا، الجيل العاشر من معالجات Intel Core، وذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية من نوع SSD NVMe بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت، وتدعم بطاريته العمل لمدة 17.5 ساعة.



ومن المتوقع أن تطرح سامسونج حاسوبها المحمول الجديد بسعر يبدأ من 829.99 دولار أمريكي، في أواخر النصف الأول من عام 2020.