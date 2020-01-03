في أسرع وقت.. علاج الدوخة بدون أدوية

يتعرض البعض إلى الدوخة او الدوار بشكل مفاجئ ويحتاج الشخص الى بعض الطرق التي تقضي على هذا الشعور وقدمت المعالجة بالاعشاب خديجة محمد العلاج المناسب في هذه الحالة



- زغللة في العينين .



- عدم القدرة على التوازن والثبات .



- الاحساس بدوران المكان المتواجد فيه الشخص .



- سقوط المريض على الارض في بعض الاحيان .

القيء .



- الأسباب..



- الانيميا وفقر الدم وضعف الجسم ، وقلة وصول الدم إلى المخ .

- انخفاض ضغط الدم وأمراض القلب وارتفاع الضغط احيانا .



- خلل في التوازن .



التهاب الأذن الداخلية والصرع .



- إصابة الرأس بضربة .



- بعض امراض الكلى ، وسوء الهضم والإمساك .



- الوقاية والعلاج..



- الريحان :



استنشاق زيت الريحان العطري مفيد في التخلص من الدوخة والدوار ، او استنشاق مغلي الكزبرة مع الخل .



- التفاح :



يشرب عصير التفاح بكثرة لمقاومته الدوار والدوخة .



- الليمون :



يضاف كأس من مطحون الليمون المجفف ببذوره الى كيلو واحد من عسل النحل ويشرب منه فنجان قبل الافطار يوميا .



- الفواكه :



الاهتمام بشرب عصائر الفواكه الطبيعية فهي تبعث على الانتعاش والنشاط وتنشيط الدورة الدموية لعلاج الدوخة .



- خل التفاح :



يضاف ملعقة من خل التفاح الى كأس ماء ثم يشرب عند حدوث نوبة الدوخة .



- الزنجبيل :



يؤكل الزنجبيل الجاف او الطازج او يشرب مغلي الزنجبيل لعلاج الدوخة والدوار ..



- الكرفس :



تغلى بذور الكرفس وتشرب لعلاج الدوخة .



- الخوخ :



تغلى اوراق الخوخ ويشرب مثل الشاي لعلاج الدوخة والدوار .



- زيت النعناع او زيت الزهر :



ينقط 3 نقط من زيت النعناع او زيت الزهر في كأس ماء ويشرب للتخلص من الدوخة .



- التمر هندي :



ينقع التمر هندي في الماء مساءا ويعصر في الصباح ويصفى ويشرب صباحا ومساءا لعلاج الدوار والدوخة ويمكن اضافة ماء الشعير اليه .



- الزبيب والمستكة والكزبرة :



تخلط جميعا ويؤخذ منها ملعقة كبيرة على الريق للتخلص من الدوار والدوخة .



- العرعر :



ينقع ملعقة من اوراق العرعر الجافة في كأس ماء لمدة عشرة دقائق ثم يشرب فنجان فاتر مع الوجبات الثلاث .



- زيت القرنفل :



يخفف زيت القرنفل بالماء ثم يشرب لعلاج الدوخة .



- ليمون الجنة او الليمون الهندي :



تغلى قشور الليمون الهندي وتشرب مثل الشاي لعلاج الدوخة والدوار .



- بيكنج صودا..



يضاف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا الى كأس ماء ويشرب عند حدوث النوبة لعلاج الدوخة والتخلص منها.