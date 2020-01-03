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مرأة

في أسرع وقت.. علاج الدوخة بدون أدوية

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يتعرض البعض إلى الدوخة او الدوار بشكل مفاجئ ويحتاج الشخص الى بعض الطرق التي تقضي على هذا الشعور وقدمت المعالجة بالاعشاب خديجة محمد العلاج المناسب في هذه الحالة

- زغللة في العينين .

- عدم القدرة على التوازن والثبات .

- الاحساس بدوران المكان المتواجد فيه الشخص .

- سقوط المريض على الارض في بعض الاحيان .
القيء .

- الأسباب..

- الانيميا وفقر الدم وضعف الجسم ، وقلة وصول الدم إلى المخ .
- انخفاض ضغط الدم وأمراض القلب وارتفاع الضغط احيانا .

- خلل في التوازن .

التهاب الأذن الداخلية والصرع .

- إصابة الرأس بضربة .

- بعض امراض الكلى ، وسوء الهضم والإمساك .

- الوقاية والعلاج..

- الريحان :

استنشاق زيت الريحان العطري مفيد في التخلص من الدوخة والدوار ، او استنشاق مغلي الكزبرة مع الخل .

- التفاح :

يشرب عصير التفاح بكثرة لمقاومته الدوار والدوخة .

- الليمون :

يضاف كأس من مطحون الليمون المجفف ببذوره الى كيلو واحد من عسل النحل ويشرب منه فنجان قبل الافطار يوميا .

- الفواكه :

الاهتمام بشرب عصائر الفواكه الطبيعية فهي تبعث على الانتعاش والنشاط وتنشيط الدورة الدموية لعلاج الدوخة .

- خل التفاح :

يضاف ملعقة من خل التفاح الى كأس ماء ثم يشرب عند حدوث نوبة الدوخة .

- الزنجبيل :

يؤكل الزنجبيل الجاف او الطازج او يشرب مغلي الزنجبيل لعلاج الدوخة والدوار ..

- الكرفس :

تغلى بذور الكرفس وتشرب لعلاج الدوخة .

- الخوخ :

تغلى اوراق الخوخ ويشرب مثل الشاي لعلاج الدوخة والدوار .

- زيت النعناع او زيت الزهر :

ينقط 3 نقط من زيت النعناع او زيت الزهر في كأس ماء ويشرب للتخلص من الدوخة .

- التمر هندي :

ينقع التمر هندي في الماء مساءا ويعصر في الصباح ويصفى ويشرب صباحا ومساءا لعلاج الدوار والدوخة ويمكن اضافة ماء الشعير اليه .

- الزبيب والمستكة والكزبرة :

تخلط جميعا ويؤخذ منها ملعقة كبيرة على الريق للتخلص من الدوار والدوخة .

- العرعر :

ينقع ملعقة من اوراق العرعر الجافة في كأس ماء لمدة عشرة دقائق ثم يشرب فنجان فاتر مع الوجبات الثلاث .

- زيت القرنفل :

يخفف زيت القرنفل بالماء ثم يشرب لعلاج الدوخة .

- ليمون الجنة او الليمون الهندي :

تغلى قشور الليمون الهندي وتشرب مثل الشاي لعلاج الدوخة والدوار .

- بيكنج صودا..

يضاف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا الى كأس ماء ويشرب عند حدوث النوبة لعلاج الدوخة والتخلص منها.
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