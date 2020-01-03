أنباء عن مقتل مسئول بارز بالحشد الشعبي إثر القصف الصاروخي على بغداد

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بورود أنباء عن مقتل مدير العلاقات العامة لمليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران، محمد رضا الجاربي، مع آخرين، إثر القصف الصاروخي على مطار بغداد الدولي.



وقال الجيش العراقي في بيان عاجل له منذ قليل، إن 3 مواطنين عراقيين أصيبوا نتيجة سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولي، أسفرت عن انفجار سيارات مدنية بطريق المطار.



وأفادت قناة "السومرية" العراقية، بأن السلطات العراقية أغلقت مطار بغداد الدولي وتوقفت الملاحة الجوية بعد سقوط الصواريخ.



وقالت القناة العراقية إن الصواريخ سقطت بالقرب من موقع مشترك للقوات الأمريكية وقوات مكافحة الإرهاب جنوبي مطار بغداد.