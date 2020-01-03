بدون فرن.. طريقة عمل بيتزا الطاسة

يعشق الكثير البيتزا بطرقها المختلفة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل البيتزا في الطاسة



المقادير



المكونات الجافه:



كوب دقيق

رشه ملح

1/2 معلقه صغيره سكر

1/2 معلقه صغيره بيكنج بودر

1/2 معلقه صغيره خميره جافه



المكونات السائله:



1/2 كوب ماء دافىء او لبن



طريقة التحضير



تخلط المكونات الجافه ويضاف ليهم الماء ويترك تخمر او تفرد فى طاسه مدهونه زيت مباشره دون تخمير.

تخرم بشوكه وتدهن بالصلصه ويضاف لها اى حشو مع جبن موزاريلا.

توضع البيتزا على شعله صغيره ونار هاديه وممكن توضع تحتها شياطه وتغطى لمده 10 دقايق ثم تقدم.