بعد مقتل قاسم سليماني.. نتنياهو يقطع زيارته لليونان ويعود إلى إسرائيل

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة، نبأ عاجل عن قطع رئيس حكومة إسرائيل المنتهي ولايته بنيامين نتنياهو زيارته لليونان وعودته سريعًا إلى إسرائيل وذلك عقب اغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في العراق.



وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أثينا لتوقيع اتفاقية مد أنبوب بحري يضخ الغاز الطبيعي من "إسرائيل" إلى أوروبا عبر مشروع خط أنبوب "إيست ميد".



وأعلن نتنياهو في تغريدة له عبر "تويتر"، عن مغادرته للمشاركة في قمة "هامة جدًا" تعقد مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس، قائلًا، "شكلنا تحالفًا في شرق المتوسط له أهمية كبرى بالنسبة لمستقبلنا في الطاقة، وتحولنا إلى دولة عظمى في مجال الطاقة وبالنسبة لاستقرار المنطقة".



وأضاف نتنياهو، "منطقتنا هائجة وتقع فيها أحداث دراماتيكية للغاية.. نتابعها بكل يقظة ونقيم اتصالات مستمرة مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة".