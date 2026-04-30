حادث على طريق بني عبيد.. إصابة 3 أشخاص وسقوطهم من مقطورة

أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر سقوطهم من أعلى مقطورة على طريق بني عبيد – غاري بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط عدد من الأشخاص من على مقطورة وإصابتهم.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة كل من:

ثروت محمود الباز خليل ، 19 عامًا، مقيم بكفر الصالحات، بكسر في الساق اليسرى.

عبدالله محمد محمد عطا ، 56 عامًا، مقيم بكفر الصالحات، بكسر في الساقين.

إبراهيم صبح محمد عطا، 30 عامًا، مقيم بكفر الصالحات، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني عبيد لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.