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أخبار العالم

شاهد.. العراقيون يحتفلون في الشوارع بمقتل قاسم سليماني وقيادات الحشد الشعبي

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو، يظهر احتفالات العراقيين بمقتل قاسم سليماني، في غارة نفذتها طائرة أمريكية من دون طيار على مطار بغداد.

ويظهر العراقيون في الفيديو وهو يتجولون في الشوارع حاملين الأعلام العراقية، فرحا بالتخلص من الرجل الذي كان يتحكم في أنشطة الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

وأغلقت إسرائيل منطقة جبل الشيخ في وجه الإسرائيليين والسياح، في أعقاب عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني، التي تمت في العراق.

وطلبت الجهات المختصة الإسرائيلية، من الجمهور عدم التوجه إلى منطقة جبل الشيخ، في خطوة احترازية لأي رد قد تتعرض له إسرائيل بعد عملية الاغتيال، التي أعلنت الولايات المتحدة رسميا مسؤوليتها عن تنفيذها.

وكان سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، قد قتلا في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. 

وقطع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو زيارته إلى اليونان للعودة فورا إلى إسرائيل بعد عملية اغتيال قائد فيلق القدس.

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