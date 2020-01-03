أشرف مرعي: المجلس القومي لذوي الهمم يطمح إلى بناء قدرات ذوى الإعاقة.. فيديو

عرض برنامج " صباح البلد " على فضائية "صدى البلد" ، تقريرًا حول احتفال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للويس برايل.





وقال الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومى لذوي الهمم ، إن المجلس يحاول استغلال الأنشطة الثانوية للاحتفال باليوم العالمي للويس برايل.





وأضاف أشرف مرعى، أن لويس برايل عاش حوالي 43 سنة معاق بصريا.





وأشار إلى أن "برايل" كان يهدف إلى تخطى إعاقته والوصول إلى المعلومات والتثقيف ولم يستسلم للإعاقة البصرية، وأفادت كل ذوي الهمم على مستوى العالم.



