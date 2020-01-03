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أخبار العالم

بعد مقتل قاسم سليماني.. ميليشيات الحوثي تتوعد برد سريع

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:53 ص
ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن ميليشيات الحوثي، توعدت برد سريع ومباشر على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا، وذلك عقب مقتل قاسم سليماني.
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