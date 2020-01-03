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مرأة

بملابس غير تقليدية ومكياج جذاب.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:00 م
درة
درة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير بعدسة المصور سامح السباعي.

تألقت درة كعادتها بإطلالة غير تقليدية من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، حيث ارتدت قميص قصير يصل أعلى الركبة و نسقت فوقه جيبة جلد سوداء مطرزة باللؤلؤ الأبيض، وحملت إطلالة درة توقيع S O R A Ÿ A.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة التونسية درة على تسريحة شعر بسيطة من Chez Richard ، فيما وضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



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