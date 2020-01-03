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تعليم

تعيين عمداء جدد بجامعات مختلفة.. تعرف عليهم

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:26 م
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
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نهلة الشربيني
أعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من عمداء الكليات شملت القرارات الجمهورية تعيين د.جمال عبد السميع الشاذلي عميدا لآداب القاهرة، د.طارق فاروق عبد الصمد عميدا لكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف، د.مصطفى راشد العبادي عميد لتجارة بنها.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تفقد أمس الخميس إنشاءات جامعة الجلالة؛ للاطمئنان على سير العمل بها.

وأشاد عبدالغفار بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت الجامعة، وفقا للمواصفات المتفق عليها، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات.

وشملت الجولة تفقد كافة مساحة موقع الجامعة ومبنى الإدارة الرئيسي والمكتبة ومباني الكليات ومبني الخدمات وسكن أعضاء هيئة التدريس وسكن الطلاب والملاعب.
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