شهد الحروف.. ماجد المهندس يغني من ألحان الموسيقار طلال

في تعاون استثنائي هو الأول بين الفنان ماجد المهندس، والموسيقار الدكتور طلال، سيكون الجمهور العربي على موعد مع تعاون فني فريد ، يستمتع خلاله بوجبة فنية راقية من جمال الأداء ورقة النغم وروعة الكلمات.





وانتهى ماجد المهندس من تسجيل ألبوم عنوانه (شهد الحروف) يحتوي عشرة أغاني من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر ، في تعاون شعاره الطرب والأصالة. على أن تطرح أول ٤ أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها شركة روتانا للترويج للألبوم .





الأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "ياللي أحبك موت" كلمات فهد بن خالد ، "جفن الليل" كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "لحظة هواي" كلمات دايم السيف ، أغنيات تنصهر خلالها إبداعات الموسيقار طلال ، مع صوت ماجد المهندس ، والنتيجة تجربة موسيقية فريدة فنيًا ، تبلورت في شكل أغنيات ، بمثابة حكايات وتجارب يعيشها المحبون ، وتظل في مخزون ذاكرتهم ووجدانهم .



