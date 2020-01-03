ضربة موجعة للفلاينز.. أستون فيلا يعلن إصابة ثنائي الفريق بالرباط الصليبي

أعلن نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، إصابة حارس مرماه توم هيتون حارس الفريق وويسلي مهاجم الفريق بالرباط الصليبي، وغيابهما عن المشاركة حتى نهاية الموسم.



وكتب نادي أستون فيلا عبر حسابة الرسمي " تويتر":" يمكننا أن نعلن إصابة كل من توم هيتون وويسلي بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركتهما في المباراة الماضية أمام بيرنلي، وسوف يغيبان عن الفريق حتى نهاية الموسم".



وكان أستون تغلب على بيرنلي بهدفين دون رد، الأريعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدروي الإنجليزي.



ويحتل أستون فيلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.