الأسهم الأوروبية تتراجع بعد مقتل قاسم سليماني

تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستويات قرب ذرى قياسية اليوم الجمعة مع اشتعال التوترات الجيوسياسية بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى في ضربة جوية أمريكية بالعراق.





وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة في الساعة 0803 بتوقيت جرينتش، وهبطت جميع مؤشرات الدول الرئيسية أيضًا.





وقُتل قاسم سليماني، مهندس توسع النفوذ العسكري ال إيران ي في الشرق الأوسط، في ضربة جوية على مطار بغداد، ليتعهد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي برد قاس.





وأحدثت التطورات هزة في الأسواق المالية، فتخلت الأسهم الآسيوية عن مكاسبها المبكرة وهبط مؤشر عقود الأسهم الأمريكية الآجلة نحو واحد بالمئة. لكن أسعار النفط صعدت حوالي ثلاثة بالمئة.



