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بـ اللطم على الصدور.. مظاهرات في إيران تندد باغتيال قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:12 م
ترامب وخامنئى
ترامب وخامنئى
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن مظاهرات في إيران تندد بـ اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني . 

انتشرت دعوات واسعة للتظاهر، في إيران تنديدا بـ اغتيال قاسم سليماني، فيما خيم الحزن على البلاد وسط توافد حشود من المواطنين إلى مسقط رأسه.

وتعالت الدعوات على وسائل التواصل وفي الإعلام الإيراني للتظاهر اليوم الجمعة بعد أداء صلاة الجمعة تنديدا بـ اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

واحتشد أهالي مدينة كرمان، مسقط رأس سليماني، أمام منزل ذوي الجنرال الذي اغتاله الجيش الأمريكي فجر الجمعة بقصف صاروخي.

وأظهرت مشاهد فيديو من المكان، حشدا من الرجال وهم يرددون دعاء ونشيدا دينيا، وعلامات الحزن بادية على وجوههم. وبعد ذلك قام هؤلاء بلطم صدورهم وأجهش الكثير منهم في البكاء . 

وفي بعض اللقطات، ظهرت عدة نساء وهن يتحدثن بأسى عن شعورهن تجاه ما حدث. كما خرجت مظاهرات كبيرة في طهران تنديدا بـ اغتيال سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.
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