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أخبار العالم

تجاهل حادث الاغتيال.. أول تعليق من ترامب بعد مقتل قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:04 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة اليوم الجمعة، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال "ترامب"، في تغريدته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إيران لم تفز بحرب أبدًا لكنها لا تخسر المفاوضات".

وكان ترامب نشر صورة لعلم الولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابه الشخصي تويتر، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أمريكية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا.
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