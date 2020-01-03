AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فيلق القدس: اغتيال 4 عسكريين إيرانيين كانوا يرافقون قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:05 م
فيلق القدس: اغتيال
فيلق القدس: اغتيال 4 عسكريين إيرانيين كانوا يرافقون سليماني
Advertisements
سمر صالح
أعلن "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، عن مقتل 4 ضباط عسكريين إيرانيين كانوا يرافقون قائد الفيلق قاسم سليماني الذي لقي مصرعه في القصف الأمريكي بالقرب من مطار بغداد.

وقالت وكالة "روسيا اليوم" الروسية بأن الضباط هم، اللواء في "الحرس الثوري" حسین جعفری نیا، والعقيد في "الحرس الثوري" شهرود مظفری نیا، والرائد في "الحرس الثوري" هادي طارمي، والنقيب في "الحرس الثوري" وحید زمانیان.

وأعلن التلفزيون الرسمي العراقي ومتحدث باسم "الحشد الشعبي"، مقتل قاسم سليماني في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد استهدفه ومجموعة من قيادات الحشد بينهم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في الحشد، في ساعة مبكرة من يوم الجمعة 3 يناير الجاري.

وأكد مسؤول أمريكي مقتل سليماني والمهندس، قائلا إن واشنطن بانتظار التأكد من الحمض النووي من الجثتين، في حين قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي كريس ميرفي، إن "سليماني كان عدوا للولايات المتحدة".

ويصف الأمريكيون سليماني بـ"الرجل الأخطر" في الشرق الأوسط، الذي أدار معارك في مواجهتهم على مدار أعوام طويلة، وكان له دور كبير في بناء ودعم حزب الله اللبناني، والفصائل الشيعية في العراق، وتنفيذ عشرات العمليات السرية خارج إيران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التلفزيون العراقي: مقتل قاسم سليماني إثر قصف مطار بغداد

أمريكا تعلن مسئوليتها عن قصف العراق ومقتل قاسم سليماني

اللقطات الأولى لاستهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.. فيديو وصور

البنتاجون يكشف دور ترامب في عملية استهداف قاسم سليماني

مخاوف من اندلاع حرب.. أول تعليق من الكونجرس الأمريكي على مقتل قاسم سليماني في العراق

بيان عاجل من البنتاجون بشأن عملية استهداف قاسم سليماني في العراق

ترشيحاتنا

الحكومة تطمئن المواطنين.. حقيقة إلغاء الدعم التمويني وإضافة 1250 جنيها للفرد

القواعد الصاروخية الإيرانية في حالة تأهب وتنتظر أوامر القيادة العليا

عاش هنا يوثق دور الحسد فى تأخر نجومية صلاح منصور 15 عاما.. وأسرار تسبب أدائه التمثيلى فى محاولة قتله ودور السادات فى مآسي موت نجليه.. وكواليس اخفائه إخلاصه الزوجي خلف وجه الشرير

برلمانات مصر والسعودية والبحرين والإمارات تصدر بيانا مشتركا للرد على التدخل التركي في ليبيا

لجأت تحتمي بيه فطردها.. مقطع فيديو جديد لضحية التحرش بـ المنصورة

بالأسماء| إصابة 5 أجانب ومصرى فى انقلاب ملاكى على طريق الجلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. مي عمر بإطلالة عصرية في لندن

بفستان ملفت.. ميريام فارس تخطف الأنظار فى الأردن

هناكل إيه النهاردة.. دجاج مشوي بدبس الرمان ومحشي بصل وملوخية ناشفة.. والحلو: تورتة الشيكولاتة والقهوة