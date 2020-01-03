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أخبار العالم

الخارجية اللبنانية: اغتيال قاسم سليماني سيزيد التوتر في المنطقة

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:06 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية اللبنانية عملية اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بـ "الحشد الشعبي" العراقي وثيق الصلة بإيران، في غارة جوية أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، معتبرة أن العملية تمثل "انتهاكا لسيادة العراق وتصعيدا خطيرا ضد إيران من شأنه زيادة التوتر في المنطقة".

وذكرت الخارجية اللبنانية – في بيان اليوم – أن لبنان يشجع دوما على تغليب منطق الحوار وضبط النفس والحكمة لحل المشاكل بدلا من استعمال القوة والعنف في العلاقات الإقليمية والدولية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها "تتقدم بالتعزية إلى إيران والعراق".

ودعت وزارة الخارجية اللبنانية إلى تجنيب المنطقة تداعيات عملية الاغتيال، وإبعاد لبنان عن انعكاسات هذا الحادث الخطير "لأنه أحوج ما يكون إلى الاستقرار الأمني والسياسي لتأمين خروجه من الأزمة الاقتصادية والمالية ‏الخانقة".

وقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في ضربة جوية نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة طائرة من دون طيار استهدفت السيارة التي كانت تقلهما بالقرب من مطار بغداد الدولي.
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