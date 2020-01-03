AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اخبار التعليم.. تعرف على ملحقات يتسلمها طلاب أولى ثانوي مع التابلت هذا العام.. جامعة القاهرة تطلق مسابقة وتشارك في مبادرة لإحياء اللغة العربية

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:25 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
Advertisements
قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:

تعرف على الملحقات التي يتسلمها طلاب أولى ثانوي مع التابلت هذا العام

رئيس جامعة أسيوط يعلن عن فتح التقدم لأول دبلومات مهنية في جامعات الصعيد لمدارس المتفوقين

«طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص».. مؤتمر بأسنان المنيا

منحها 50 ألف جنيه.. محافظ الوادي الجديد يتفقد مدرسة الجديدة الإعدادية المشتركة

جامعة القاهرة تطلق مسابقة وتشارك في مبادرة لإحياء اللغة العربية

حظر البنطلون المقطع.. عميد معهد الخدمة الاجتماعية بالمنصورة يصدر منشورا للحفاظ على الأخلاق

لطلاب أولى ثانوي بالجيزة.. تسليم 60680 تابلت بالمدارس وعقد امتحانات يناير ورقيا

انطلاق امتحانات ريادة الأعمال بكليات جامعة القاهرة

شاهد صور تسليم 79176 تابلت على طلاب أولى ثانوي بالقاهرة

تعيين عمداء جدد بجامعات مختلفة.. تعرف عليهم

Advertisements

ترشيحاتنا

القاهرة تسجل 8 درجات.. الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار غزيرة

شاهد.. ابنة غادة عبد الرازق تحتفل بالعام الجديد مع طفلتها

3 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد هدفه في شباك شيفيلد يونايتد

لجأت تحتمي بيه فطردها.. مقطع فيديو جديد لضحية التحرش بـ المنصورة

أخبار الرياضة| ساسي يثير الجدل بشأن مستقبله مع الزمالك.. وجهة عبدالله السعيد المقبلة.. والغندور يتحدى مرتضى منصور

بعد مناشدة زوجته.. المنتصر بالله مطلوب على جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النتيجة مذهلة.. ضعي قشر أكلة مصرية شهيرة على بشرتك وشاهدي ما يحدث

6 خطوات صحية.. كيف تحمي نفسك من مرض السكر ؟

بملابس كاجوال.. مي عمر بإطلالة عصرية في لندن