اخبار التعليم.. تعرف على ملحقات يتسلمها طلاب أولى ثانوي مع التابلت هذا العام.. جامعة القاهرة تطلق مسابقة وتشارك في مبادرة لإحياء اللغة العربية

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نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم: