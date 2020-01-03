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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي: كان يجب القضاء على سليماني منذ عدة سنوات

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الجمعة/، إنه كان يجب القضاء على اللواء "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، منذ عدة سنوات، حيث أنه كان يعتزم قتل العديد من المواطنين الأمريكيين.

وأضاف ترامب - في تغريدة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن "اللواء قاسم سليماني قتل الآلاف من الأمريكيين أو أصابهم بجروح بالغة على مدار فترة طويلة من الزمن، وكان يخطط لقتل الكثيرين غيرهم.. إلا أنه تم القضاء عليه.. لقد كان مسئولا بشكل مباشر وغير مباشر عن مقتل ملايين الأشخاص".

وكان قاسم سليماني قد لقي حتفه فجر اليوم الجمعة خلال غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.
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