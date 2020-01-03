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أخبار العالم

خامنئي يزور منزل قاسم سليماني لتقديم العزاء لعائلته.. صور

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:29 م
المرشد الإيراني علي
المرشد الإيراني علي خامنئي وقاسم سليماني
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أحمد محرم
ذكرت قناة "الكوثر" الإيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي زار منزل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني لتقديم العزاء إلى أسرته بعد مقتله في غارة أمريكية على مطار بغداد.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تأكيده أن الولايات المتحدة تتحمل تبعات مقتل فيلق القدس الإيراني وعدد من قيادات الميليشيات الموالية لإيران، في ضربة شنتها طائرات أمريكية على مطار بغداد.

وأضاف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "سننتقم ممن قتلوا قاسم سليماني".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدات له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، أن "الجنرال قاسم سليماني قتل وأصاب الآلاف من الأمريكيين على مدار فترة طويلة، وكان يخطط لقتل المزيد لكننا أوقعنا به. إنه مسئول بشكل مباشر وغير مباشر عن موت الملايين، بمن فيهم عدد كبير من المحتجين الإيرانيين أنفسهم".

وأضاف ترامب "بالرغم من أن إيران لن تستطيع الاعتراف بذلك، فقد كان سليماني مكروها ومصدرًا للخوف في بلاده. الإيرانيون ليسوا حزانى كما سيوحي قادتهم للعالم. كان يجب أن يموت منذ سنوات".

وفي تغريدة أخرى، كتب ترامب "إيران لم تكسب حربًا أبدا، لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لـ مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا.
خامنئي يزور منزل قاسم سليماني لتقديم العزاء لعائلته.. صور
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