عمرو الجنايني: تطبيق الـ VAR لمدة 3 سنوات ونصف العام بالدوري

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد وعزمها على تطوير كل الملفات المكلفة بها والملفات التي تساعد على إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم المصرية على كل المستويات.



وأضاف الجنايني، أن ضيق الوقت أمام اللجنة وكثرة الملفات المفتوحة أمامها لم ينل من عزم اللجنة على المضي قدما في كل منها غير عابئة بكون الانتهاء من هذه الملفات سيكون في عمر اللجنة أو مستقبلا مع أي إدارة تتولى شئون الاتحاد.



وأشار عمرو الجنايني إلى ما حدث في موضوع تقنية VAR الذي نسعى لإتمام التعاقد على تنفيذه في الملاعب المصرية لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.



وأوضح الجنايني أن موضوع الـ VAR اتبعت فيه اللجنة كل الإجراءات القانونية لمواجهة كل تفاصيله حتى هذه المدة ( 3 سنوات ونصف ) التي تتجاوز عمر اللجنة الخماسية وفي انتظار موافقة الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة، لتجاوز أي عقبات قانونية في هذا الصدد.



وأضاف: لقد اخترنا في هذا المشروع سبيل التأجير التمويلي ينتهي بالبيع والذي يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة في نهاية مدة التنفيذ ( 3 سنوات ونصف ) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة مما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.