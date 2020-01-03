AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صباح البلد يناقش تأثير الاستخدام السلبي لمواقع التواصل على الحياة الاجتماعية.. غدا

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:33 م
صباح البلد
صباح البلد
Advertisements
عمرو ممدوح
يناقش برنامج «صباح البلد» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» غدا السبت، الاستخدام السلبى لمواقع التواصل الاجتماعى، وتأثير هذا الاستخدام على الحياة الاجتماعية والأسرية للمواطنين، خاصة فى ظل تكوين البعض "جروبات"، هدفها المعلن تقديم النصح والإرشاد، ولكنها فى الحقيقة تبث سموما تعمل على هدم وتمزيق الأسرة.

برنامج «صباح البلد» يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدي، ويعرض على شاشة «صدى البلد» يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة، وحالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

كما يستعرض البرنامج أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، ويقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالي، وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
Advertisements

ترشيحاتنا

جمال الغندور يلوح بالاستقالة من رئاسة الحكام بسبب مرتضى منصور

4 صواريخ حولته إلى أشلاء.. كواليس اغتيال قاسم سليماني.. صور

اتحاد الكرة يصدم الأهلى بشأن وصول بطاقة كهربا الدولية وقيده

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم

مفاجآت فى وصول بطاقة كهربا الدولية وقيده فى قائمة الأهلي | القصة كاملة

مصدر أمنى ينفي وفاة 17 سجينا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

شاهد| رئيس الوزراء دون حراسة يتسوق فى أحد المولات

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم