صباح البلد يناقش تأثير الاستخدام السلبي لمواقع التواصل على الحياة الاجتماعية.. غدا

يناقش برنامج «صباح البلد» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» غدا السبت، الاستخدام السلبى لمواقع التواصل الاجتماعى، وتأثير هذا الاستخدام على الحياة الاجتماعية والأسرية للمواطنين، خاصة فى ظل تكوين البعض "جروبات"، هدفها المعلن تقديم النصح والإرشاد، ولكنها فى الحقيقة تبث سموما تعمل على هدم وتمزيق الأسرة.



برنامج «صباح البلد» يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدي، ويعرض على شاشة «صدى البلد» يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة، وحالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.



كما يستعرض البرنامج أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، ويقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالي، وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.