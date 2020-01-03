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رياضة

عمرو الجنايني: الأخطاء التحكيمية وراء الاستعانة بتقنية الـ VAR في الدوري

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:32 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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يسرى غازى
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، أن الأخطاء التحكيمية فى الدوري المصري الممتاز، وراء المضي قدما فى تطبيق نظام تقنية الفيديو الـ VAR.

وقال عمرو الجنايني، فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجبلاية: المشاكل الكثيرة التي واجهت المسابقات المصرية بسبب التحكيم، وأهمية الارتقاء بكافة عناصر اللعبة؛ كان أحد الأسباب الرئيسية لإصرارنا على المضي في موضوع الـ VAR، رغم ثقتنا في التحكيم المصري الذي يعتريه بعض المشاكل.

وأوضح عمرو الجنايني، أن مشاكل التحكيم فى الدورى المحلي، تتعرض لها جميع الدوريات على مستوى العالم، ولم تقصر لجنة الحكام المصرية في العمل على تلاشيها، عبر تكثيف العمل على تطوير المنظومة، والارتقاء بعناصرها، دون التهاون في التعامل مع بعض الأخطاء التحكيمية، ومواجهتها، حتى دون إعلان.

ولفت إلى أن لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور مع المسئولين عن إدارة الاتحاد لم ولن يسمحا بعدم مواجهة هذه الأخطاء فى مباريات الدورى الممتاز.

يذكر أن العديد من البيانات خرجت من مسئولى أندية الدورى الممتاز وجهت خلالها العديد من الإنتقادات على المستوى وأداء التحكيم فى المسابقة المحلية.
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