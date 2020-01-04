مبالغ مالية وعطايا .. تفاصيل إلقاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب

القت هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم القبض على رئيس مصلحة الضرائب على عبد العظيم حسين، وذلك بتهمة تلقي رشوة.
وقالت المصادر إنه تم القبض على رئيس مصلحة الضرائب ، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا التحقيق مع المتهمين من جانب الجهات الأمنية ومواجهتهم بالتسجيلات والأدلة. وقالت المصادر إنه تم ضبطه عقب استصدار الأذن القانوني من نيابة أمن الدولة العليا.
من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب، علي عبد العظيم حسين، متلبسًا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية و عطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.
وتهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها.
وقالت المصادر إنه تم القبض على رئيس مصلحة الضرائب ، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا التحقيق مع المتهمين من جانب الجهات الأمنية ومواجهتهم بالتسجيلات والأدلة. وقالت المصادر إنه تم ضبطه عقب استصدار الأذن القانوني من نيابة أمن الدولة العليا.
من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب، علي عبد العظيم حسين، متلبسًا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية و عطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.
وتهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها.