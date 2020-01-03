النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع رئيس مصلحة الضرائب في اتهامه بالرشوة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب، علي عبد العظيم حسين، متلبسًا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية و عطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.
وتهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية و عطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.
وتهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها.