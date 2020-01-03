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حوادث

عاجل .. الرقابة الإدارية : القبض على رئيس مصلحة الضرائب بتهمة الرشوة

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:03 م
عبد العظيم حسين رئيس
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب
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ابراهيم مصطفى
علم صدى البلد أن هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم القت القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين واثنين آخرين بالمعاش، وذلك بتهمة تلقي رشوة.

وقالت المصادر إنه تم القبض على رئيس مصلحة الضرائب ، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة.

 وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا التحقيق مع المتهمين من جانب الجهات الأمنية ومواجهتهم بالتسجيلات والأدلة.

وقالت المصادر إنه تم ضبطه عقب استصدار الأذن القانوني من نيابة أمن الدولة العليا.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا ديسمبر الماضي، بندب عبد العظيم حسين عبدالعظيم رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ"عماد سامي"، والذي انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب ولمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب. وعبد العظيم حسين كان يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين.

سنوافيكم بالتفاصيل..
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