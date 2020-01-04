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تعليم

المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة عين شمس.. مارس المقبل

السبت 04/يناير/2020 - 11:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
تنظم كلية التربية جامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الرابع بالتعاون مع مركز التميز التربوي تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وذلك فى الفترة من ٧: ٩ من مارس القادم بعنوان " كلية التربية و المدرسة تكامل تدويل تطوير".

ويرأس المؤتمر ا.د. ماجد أبو العنين عميد كلية التربية، و ا.د. أسعد عبد الخالق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث نائب رئيس المؤتمر، ومقررا المؤتمر ا.د. حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و ا.د.صفاء شحاتة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب و د. رشا كمال أمين المؤتمر و مدير المركز.


وتدور محاور المؤتمر حول: تعزيز التكامل بين كليات التربية والمدرسة و تشجيع المشاركة في مشروعات التعاون المحلي والدولي لإعداد معلم منافس و آليات التكامل ومحاوره بين كليات التربية والمدرسة والإسهام في تطوير منظومة إعداد المعلم والتنمية المهنية المستدامة.

يذكر أن جامعة عين شمس أعلنت بدء الاستعدادات لانعقاد المؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس والذي يحمل عنوان " الجيل الرابع من الجامعات .... بين الواقع والمأمول" في أبريل المقبل. 

ويشارك بأعمال المؤتمر عدة قطاعات تشمل: قطاع العلوم الطبية، قطاع العلوم الهندسية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية.
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