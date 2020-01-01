مركز تعليم الكبار بـ عين شمس ينظم المؤتمر السنوي الـ 18.. 12 أبريل

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي الثامن عشر بعنوان تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي وذلك في الفترة من ١٢-١٤ ابريل ٢٠٢٠ بجامعة عين شمس.





ويأتي ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبرئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور نخبة رائعة من التربويين عامة وخبراء تعليم الكبار خاصة.





ويشمل المؤتمر ٤ مجالات اساسية، المجال الاول بعنوان ريادة الأعمال وتطوير برامج تعليم الكبار في الوطن العربي ويشمل عدة محاور منها السياسات العامة لدمج برامج ريادة الأعمال بخطط محو الأمية وتعليم الكبار ، معايير تعليم ريادة الأعمال للكبار، ريادة الأعمال الرقمية للكبار (الفرص والتحديات) ، تعليم الكبار الريادي (فلسفته وأهدافه ومتطلبات تحقيقه)، مسارات التحول لتعليم الكبار الريادي في اطار الثورة الصناعية الرابعة.



