زوجة حسام حسن: محمد صلاح يدعم العميد في تدريب المنتخب

قالت دان آدم، زوجة الكابتن حسام حسن، إن زوجها يعيش حالة من التركيز الشديد والعمل المستمر من أجل تحقيق النجاح مع المنتخب الوطني، مؤكدة أنه يسعى دائمًا لإسعاد الجماهير المصرية ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ربنا يفرحنا يارب، ويجعل حسام فرحة لينا كلنا، مبروك لمصر كلها، أنا كان كل همي أن الناس تكون مروحة فرحانة، وحسام بنفس الحماس ونفس الروح، وحسام شاطر جدًا ويوم عن يوم بيكتسب مهارات أكبر".

وأوضحت: "وهو بيتفرج على الماتشات مش بيتفرج زينا، وربنا يبارك فيه يارب، وبيتابع الماتشات والدوري الأوروبي بيدقق في كل تفصيلة، وكل ما كان بيتفرج على الماتشات بيقول إحنا عايزين نكون زي بتوع أوروبا، وبحاول أعمل نفسي فاهمة عشان أشاركه".

وتابعت: "من الشوط الأول عايز تنفيذ الحاجات اللي ادهالهم، قالهم بين الشوطين في حاجات ادهالهم، وأي حد مش هيكون قد المسؤولية ومش هيفرح المصريين هيخرج، وطبعا مقالش بالهدوء ده أكيد".

ولفتت: "وإحنا شوفنا النتيجة بعد كده، ودايمًا بيقول أنا حاسس ممكن أعمل حاجة لمصر، وبيتكلم كده من 11 سنة وهو بيسعى، والدنيا كلها عنده إصرار، ويحاول لحد ما ينجح وقدامه هدف عايز يوصله، ربنا يوفقه يارب".

وتابعت: "إن شاء الله هنكسب، أنا مش بزعل من النقد، بس أحيانًا النقد بيكون فيه تطاول، وعندنا 110 مليون محلل، ومينفعش نتطاول، انتقدوا باحترام، والنهارده وقت الدعم والمساندة، إحنا مهمتنا النهارده نساند، لما النتيجة تطلع نقول وننتقد، والحمد لله حسام عارف بيعمل إيه، إدوله فرصة".

وأوضحت: "محمد صلاح طول الوقت معاه وبيسانده، ومحمد صلاح وحسام وإبراهيم عايزين يعملوا حاجة، وبيقولوا هنجيب كأس العالم".

واختتمت: "حسام حسن مغامر، بداية جوازي بحسام كان في النادي المصري، وكان فيه لاعيبة بيجوا ببلاش، ولاعبين كانوا بييجوا بـ5 آلاف جنيه وبيشاركوا في المنتخب، وهو بيقول أنا شايف فيهم حاجة، هو بيقول إدوني مساندة وثقة وشوفوا النتيجة، واللي جاي أحسن".