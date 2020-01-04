نيللي: الرئيس السيسي يعمل كثيرا من أجل مصر وفخورة بكل فوازيري

احتفل برنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاد الفنانة نيللي التي تبلغ من العمر 71 عاما.





وقال الفنانة نيللي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء دي ام سي "فخورة بكل الفوازير التي قدمتها على الشاشة مضيفة "الفوازير حياتي وأعطتني أغلى شيء من عمري".





وطالب الدولة بإنتاج الفوازير لأن تكلفتها كبيرة على أي منتج مشيدة بالفوازير الذي انتجها التلفزيون المصري مؤكدة أن التلفزيون المصري على رأسي من فوق.



