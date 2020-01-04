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رياضة

فرجانى ساسى يحسم الجدل ويرد على شائعة هروبه من الزمالك.. تفاصيل

السبت 04/يناير/2020 - 01:24 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد رشاد
علّق فرجانى ساسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على شائعات هروبه من ناديه، التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة عقب حصوله على إجازة لمدة يومين، بعد تأكد غيابه عن مواجهة طنطا في الدوري، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام أسوان أمس الخميس، وغادر القاهرة لقضاء إجازته في تونس.

ونشر فرجانى ساسي، صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بصحبة طفل صغير زملكاوى خلال إحدى المباريات معلقًا عليها بـ"إيموشن" لوجه ضاحك وبعينين على شكل قلب.

كان أمير مرتضي منصور المشرف العام علي قطاع الكرة بنادي الزمالك، علّق أيضا على ما شهدته مواقع تواصل الاجتماعي من أنباء كثيرة متضاربة حول الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عقب سفره بعد نهاية مباراة فريقه أمام أسوان، في الجولة الحادية عشر من منافسات بالدوري الممتاز، قائلا:"ساسي تحدث معنا وحصل على إذن بالسفر فأين الأزمة في ذلك؟!".

وبسؤاله عن سفر اللاعب بعد مباراة أسوان مباشرة قال أمير مرتضي لليوم السابع:"ساسي تحدث معي عن حاجته إجازة يومين وحصل على الإجازة وأنا ممكن حالا أتوجه إلى المطار وأحجز من أي أبلكيشن وأسافر فين الأزمة؟، لا يوجد أي تفسير لضجة حول لاعب له موعد عودة محدد وحصل على إذن بالسفر وحرص على توفير الوقت بالسفر مباشرة فما الداعي لأي حديث عن المسألة؟".

وعن مسألة متابعة ساسي لحساب أهلي جدة وحقيقة المفاوضات معه من النادي السعودي قال المشرف العام علي الكرة بالزمالك:"كل لاعب هيعمل متابعة لحساب هنعمل موضوع؟!".
فرجانى ساسى يحسم الجدل ويرد على شائعة هروبه من الزمالك.. تفاصيل
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