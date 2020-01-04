سكارليت جوهانسن بجانب جيمس بوند فى حفل جولدن جلوب المقبل

تشارك النجمة سكارليت جوهانسن فى تقديم حفل جوائز جولدن جلوب بجوار النجم رامى مالك المتوج بجائزة الأوسكار فى النسخة الأخيرة، إضافة إلى كلا من تشارليز ثيرون و دانيال كريج نجم سلسلة أفلام الجاسوسية جيمس بوند.



سكارليت جوهانسن تعيش أفضل لحظاتها بعد النجاح المدوى الذى حققه فيلمها Marriage Story، والذى يعد أحد أفضل أفلام عام 2019.



وكانت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند قد طرحت الأفيش الخاص بالنجم رامى مالك الذى يشارك فى الجزء الجديد من فيلم no time to die.



ويعرض الفيلم دانيال كريج في أدائه الخامس كعميل MI6 جيمس بوند، وهو من إخراج كاري جوجي فوكوناغا، الذي شارك في كتابة السيناريو أيضا.