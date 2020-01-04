AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سكارليت جوهانسن بجانب جيمس بوند فى حفل جولدن جلوب المقبل

السبت 04/يناير/2020 - 05:30 ص
سكارليت جوهانسن
سكارليت جوهانسن
Advertisements
محمد نبيل
تشارك النجمة سكارليت جوهانسن فى تقديم حفل جوائز جولدن جلوب بجوار النجم رامى مالك المتوج بجائزة الأوسكار فى النسخة الأخيرة، إضافة إلى كلا من تشارليز ثيرون و دانيال كريج نجم سلسلة أفلام الجاسوسية جيمس بوند.

سكارليت جوهانسن تعيش أفضل لحظاتها بعد النجاح المدوى الذى حققه فيلمها Marriage Story، والذى يعد أحد أفضل أفلام عام 2019.

وكانت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند قد طرحت الأفيش الخاص بالنجم رامى مالك الذى يشارك فى الجزء الجديد من فيلم no time to die.

ويعرض الفيلم دانيال كريج في أدائه الخامس كعميل MI6 جيمس بوند، وهو من إخراج كاري جوجي فوكوناغا، الذي شارك في كتابة السيناريو أيضا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيمس بوند في آخر ظهور له.. تفاصيل

برومو التريلر الأول لفيلم جيمس بوند الجديد لـ رامي مالك ودانيال كريج ..فيديو

رامى مالك فى أفيش منفرد بأحدث أفلام جيمس بوند.. شاهد

طرح أفيشات فيلم No Time To Die.. مشاركة متميزة للنجم رامى مالك فى أحدث أجزاء سلسلة جيمس بوند.. تفاصيل الفيلم المنتظر طرحه ابريل المقبل

بعد طرح أفيشاته.. تفاصيل فيلم رامي مالك الجديد بمشاركة رامي مالك

بالأسماء .. ترشيحات جوائز جولدن جلوب 2020.. وفيلم Joker ينافس بقوة

ترشيحاتنا

سامسونج تتفوق على جوجل بهذه الخطوة

تأجيل امتحانات جميع المراحل التعليمية في البحيرة لسوء الطقس

فى عيد ميلاد نيللي.. تعرف على عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

الهلال يكشف طبيعة إصابة جانج هيون سو

تحرش جماعي وتمزيق ملابس وتصوير .. القصة الكاملة لواقعة فتاة المنصورة .. حبس 7 متهمين واعترافات مثيرة لـ الضحيتين

أقلعت من قطر.. مفاجأة بشأن الطائرة الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول ملعقة من مطحون الكزبرة على الريق؟

الفلوس مش كل حاجة.. ابنة أخت الأميرة ديانا تتزوج ملياردير أكبر من والدها

فى عيد ميلادها آل 71.. شاهد| اول ظهور ل نيللى بإطلالة انيقة