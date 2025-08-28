غارة روسية على مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف

أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف تعرض لغارة جوية روسية اليوم الخميس.

وبدوره ، صرحت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي قائلة : العالم يسعى إلى طريق السلام وروسيا ترد بإطلاق صواريخ على كييف.



واضافت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الهجوم الليلي على كييف يظهر تعمد التصعيد والاستهزاء بجهود السلام.



ومن جانبه ، ذكر رئيس المجلس الأوروبي قائلا : الاتحاد الأوروبي لن يتراجع وعدوان روسيا على كييف يعزز عزمنا الوقوف بجانب أوكرانيا وشعبها.



ومنذ قليل ، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم الروسي على كييف أسفر عن مقتل 8أشخاص على الأقل بينهم طفل.

وشدد الرئيس الأوكراني في تصريحات له على ضرورة فرض عقوبات صارمة على روسيا بعد هجومها على كييف.

كما إتهم الرئيس الأوكراني في تصريحاته روسيا بأنها تختار الاستمرار في القتل وليس إنهاء الحرب.