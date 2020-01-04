AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا: الولايات المتحدة وحلفاؤها يجمدون تدريب قوات الجيش والأمن العراقية

السبت 04/يناير/2020 - 03:47 ص
الجيش العراقي
الجيش العراقي
Advertisements
أحمد محرم
نقلت وكالة "رويترز" عن الجيش الألماني إعلانه أن الولايات المتحدة وحلفاؤها جمدوا خطط تدريب الجيش وقوات الأمن العراقي، بسبب التهديدات التي تواجهها هذه الدول بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية على مطار بغداد.

وأضافت الوكالة نقلا عن خطاب مرسل من الجيش إلى البرلمان الألماني، أن مسئولًا رفيع المستوى في الجيش الألماني قرر رفع مستوى الحماية للقوات الألمانية في العراق.

يأتي ذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وعدد من قيادات ميليشيات موالية لإيران في هجوم نفذته طائرات أمريكية داخل مطار بغداد بالعراق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدات له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، أن "الجنرال قاسم سليماني قتل وأصاب الآلاف من الأمريكيين على مدار فترة طويلة، وكان يخطط لقتل المزيد لكننا أوقعنا به. إنه مسئول بشكل مباشر وغير مباشر عن موت الملايين، بمن فيهم عدد كبير من المحتجين الإيرانيين أنفسهم".

وأضاف ترامب "بالرغم من أن إيران لن تستطيع الاعتراف بذلك، فقد كان سليماني مكروها ومصدرًا للخوف في بلاده. الإيرانيون ليسوا حزانى كما سيوحي قادتهم للعالم. كان يجب أن يموت منذ سنوات".

وفي تغريدة أخرى، كتب ترامب "إيران لم تكسب حربًا أبدا، لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أمس الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لـ مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألمانيا: مقتل سليماني رد فعل على استفزازات إيران

أول تعليق من بوتين على مقتل قاسم سليماني

أمريكا المسئولة| مجلس الأمن القومي الإيراني: سننتقم ممن قتلوا قاسم سليماني

بعد مقتل قاسم سليماني | طيران الخليج تلغي جميع الرحلات من وإلى بغداد والنجف

أوقعنا به | رسائل ترامب لإيران والعالم بعد مقتل قاسم سليماني

خامنئي يزور منزل قاسم سليماني لتقديم العزاء لعائلته.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا وجد صيادون بـ بطن سمكة كبيرة.. مذهل ما عثروا عليه

نادر لما تلاقي صاحب جدع.. رسالة مثيرة جديدة من مؤمن زكريا نجم الأهلي

تحرش جماعي وتمزيق ملابس وتصوير .. القصة الكاملة لواقعة فتاة المنصورة .. حبس 7 متهمين واعترافات مثيرة لـ الضحيتين

فى عيد ميلاد نادية لطفي | فقدت الوعي بسبب عبد الحليم | وهاجمت شارون

من الأجمل؟..فيفى عبده برفقة رغدة وإلهام شاهين بالأسود

ما حكم إقامة السرادقات في المآتم؟ الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول ملعقة من مطحون الكزبرة على الريق؟

الفلوس مش كل حاجة.. ابنة أخت الأميرة ديانا تتزوج ملياردير أكبر من والدها

فى عيد ميلادها آل 71.. شاهد| اول ظهور ل نيللى بإطلالة انيقة