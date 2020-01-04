أمطار متوسطة ورياح باردة في شمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء طقس سيء طوال ساعات الليل صاحبة هبوب رياح باردة وهطول أمطار متوسطة حيث نشطت سرعة الرياح، في ظل انخفاض درجات الحرارة ، ووصلت حالة الطقس إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



لذا فإن فرص هطول الأمطار تتزايد اليوم السبت ، على بعض المدن في مناطق الساحل خاصة الشيخ زويد ورفح الي جانب مناطق وسط سيناء .



وارتفعت أمواج البحر وزادت معها عمليات المد والجزر، كما أثرت الرياح على حركة المواطنين، خاصة الحركة التجارية في الأسواق.كما التزم الطلاب بالذهاب إلى لجان الامتحان خاصة بكليات جامعة العريش.



وعززت المحافظة إجراءاتها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل مواجهة الأحوال الجوية الغير مستقرة ، ومتابعة تحركات مياه الأمطار تحسبا لوقوع سيول ، خاصة مع الادارة العامة للمياه الجوفية .



ومن جانبه.. أكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والأجهزة المعنية، وعلى رأسها الموارد المائية والري ، لمتابعة احوال الجو، والبدء في تنفيذ السيناريوهات حال وقوع سيول.



واستعد المواطنون للتقلبات الجو خاصة المزارعين وذلك بتغطية الزراعات وعمل سياج للتقليل من حدة الرياح للحفاظ على الزراعات.