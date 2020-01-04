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مرأة

7 نصائح مهمة لمواجهة برودة الطقس في فصل الشتاء.. تعرف عليها

السبت 04/يناير/2020 - 09:27 ص
فصل الشتاء
فصل الشتاء
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هاجر هانئ
يتعرض الكثيرون في فصل الشتاء للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الفيروسات التى تصيب الإنسان.

ويوصي الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، باتباع بعض النصائح التى يجب مراعاتها للتعامل مع برودة فصل الشتاء والمحافظة على الصحة وتتمثل فى:

- المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية بالجسم.
- الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة الغنية بفيتامين C والمكسرات، المسؤولة عن تقوية المناعة.
- تدفئة مفاصل الجسم لحمايتها من آلام العظام والمفاصل الناتجة عن برودة الطقس.
- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة قبل الخروج من المنزل.
- تناول كميات كبيرة من المياه لعلاج جفاف الجلد والتشققات.
- ارتداء كمامات الأنف فى حالة هبوب العواصف والرياح المحملة بالأتربة.
- تناول المشروبات الساخنة التى تساعد على تنشيط الدورة الدموية مثل شوربة الخضار الطازج والقرفة والزنجبيل.
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