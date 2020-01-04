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أخبار العالم

بعد مقتل سليماني.. 700 جندي أمريكي إلى لبنان لهذا السبب

السبت 04/يناير/2020 - 09:25 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكر موقع دبكا الإسرائيلي، نقلا عن مصادر عسكرية، لم يذكرها، إن لواء أمريكيا كاملا بات على أهبة الاستعداد في إيطاليا، كما تم تهيئة مطار في شمال لبنان لاستيعاب ذلك اللواء من أجل الدفاع عن السفارة الأمريكية في بيروت.

وأوضح الموقع المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية أن لواء القوات الخاصة الأمريكية بات على أهبة الاستعداد في إيطاليا من أجل الذهاب فورا إلى لبنان، في حالة الحاجة إلى الدفاع عن السفارة الأمريكية في بيروت.

وأشار إلى أن عدد أفراد التشكيل يبلغ حوالي 700 ضابط وجندي. لافتا إلى أنه تم تهيئة مطار حالات العسكري في بنت جبيل شمالي لبنان، من أجل استيعاب القوات الأمريكية عند نزولها في لبنان.

وكان الجيش الأمريكي قد اغتال، أمس الجمعة، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليمان، برفقة عدد من قيادات الحشد الشعبي في العراق.

وأعلن الرئيس الأمريكي مسؤوليته بلاده عن استهداف سليماني، فيما توعدت طهران بالرد على مقتل سليماني.
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