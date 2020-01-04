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أخبار العالم

مسئول إيراني: هكذا سنرد على اغتيال قاسم سليماني

السبت 04/يناير/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
اعتبر السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية أمس الجمعة، أشبه بشن حرب، مؤكدا أن "الرد على عمل عسكري يكون بعمل عسكري". بحسب ما ذكرت قناة "السومرية نيوز".

وقال روانجي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن "الولايات المتحدة دخلت باغتيال سليماني مرحلة جديدة بعدما بدأت حربا اقتصادية بفرض عقوبات مشددة على إيران عام 2018"، واصفا الخطوة الأمريكية بأنها "فصل جديد يعادل بدء حرب ضد إيران".

وجدد روانجي تأكيد زعماء إيرانيين على أن الانتقام على اغتيال سليماني سيكون قاسيا، وقال إنه ينبغي على واشنطن انتظار كيف ومتى وأين سيكون الرد، مشيرا إلى أن "الرد على عمل عسكري سيكون عسكريا بالتأكيد".

وأبلغ السفير الإيراني، مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، مؤكدا أن اغتيال سليماني "مثال واضح لإرهاب الدولة وعمل إرهابي يمثل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي". 

وأعلن مجلس الأمن عقد جلسة طارئة مغلقة، لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، في أعقاب اغتيال سليماني، في حين أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ بشأن التصعيد الأخير، وحذر من حرب جديدة في الخليج.
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