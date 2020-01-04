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محافظات

بسبب الطقس السيئ.. انهيار أجزاء من عقار بـ"جمرك الإسكندرية".. صور

السبت 04/يناير/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
تسببت الأمطار الغزيرة والطقس السيئ في انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق بنطاق حي الجمرك في الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم يحمل رقم ٤ بحارة زاوية عبد السلام الشمرلي، وانتقلت نجوى أمين، رئيسة الحي ومسئولو الحي إلى موقع الحادث.

كشفت المعاينة سقوط واجهة العقار المكون من ثلاث طوابق، خالي من السكان، دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة له.

وتمت إزالة الأجزاء المعلقة التي تمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة وتم إتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
بسبب الطقس السيئ.. انهيار أجزاء من عقار بـ"جمرك الإسكندرية".. صور
بسبب الطقس السيئ.. انهيار أجزاء من عقار بـ"جمرك الإسكندرية".. صور
بسبب الطقس السيئ.. انهيار أجزاء من عقار بـ"جمرك الإسكندرية".. صور
بسبب الطقس السيئ.. انهيار أجزاء من عقار بـ"جمرك الإسكندرية".. صور
بسبب الطقس السيئ.. انهيار أجزاء من عقار بـ"جمرك الإسكندرية".. صور
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