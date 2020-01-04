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فن

شاهد | أحدث ظهور لـ نيللي في عيد ميلادها

السبت 04/يناير/2020 - 11:06 ص
الفنانة نيللي
الفنانة نيللي
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سعيد فراج
نشرت المذيعة بوسي شلبي، عدة صور وفيديوهات لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيه خلال احتفالية عيد ميلاد الفنانة نيللي، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 3 يناير، بحضور عدد من النجوم.

وظهرت نيللي في عيد ميلادها وهي بجانب تورتة الحفل، وتلهو مع النجوم في حفل عيد ميلادها، في جو من الحب والاحتفال بينهم.

واحتفلت الفنانة نيللى، بعيد ميلادها أمس، حيث ولدت في الثالث من يناير عام 1949، ليبلغ عمرها حاليا 71 عاما وبدأت مشوارها الفني في سن صغيرة فكانت موهبتها الفذة تنذر بقدوم نجمة كبيرة تخطف الأضواء.

وتزوجت نيللى أربع مرات حيث كانت الأولى من المخرج حسام الدين مصطفى، ولكن تم الطلاق؛ بسبب فارق السن، وغيرته الشديدة عليها وبدأت علاقة "نيللي" بالمخرج الراحل حسام الدين مصطفى، حينما أخرج العديد من أفلامها في بداية مشوارها الفني، ووقف إلى جانبها كثيرًا؛ فكانت منبهرة به، وبعد إخراجه خمسة أفلام لها؛ اعترف بحبه، فهامت به هي الأخرى رغم فارق السن بينهما.

أما زواجها الثاني فجاء بعد خروجها من أزمة انفصالها عن زوجها الأول، حيث أصابها الحب مع الملحن "مودي الإمام" ولكن لم يستغرق الأمر وقتا طويلًا وباءت التجربة بالفشل كزواجها الأول فقررت بعدها ألا تتزوج من الوسط الفني.

ومن أجل زواجها من رجل الأعمال المصري "خالد بركات" اعتزلت "نيللي" الفن، وسافرت معه إلى لندن، وبعد عامين فقط وقع الطلاق بينهما لتعود إلى فنها وقالت نيللي وقتها، إنها عندما سافرت مع "بركات" تمنت أن تُكَوِّن أًسرة وتنجب أطفالًا، ولكن حلمها لم يكتمل.
شاهد | أحدث ظهور لـ نيللي في عيد ميلادها
شاهد | أحدث ظهور لـ نيللي في عيد ميلادها
شاهد | أحدث ظهور لـ نيللي في عيد ميلادها
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