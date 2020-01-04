اتحاد الكرة يمتص غضب الزمالك بإيقاف طارق سامي حكم مباراة أسوان

يحاول مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، امتصاص حالة الغضب الشديدة لدى إدارة نادي الزمالك، بعد الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة الأبيض وأسوان الأخيرة بالدوري المصري.





وقامت لجنة الحكام، بإيقاف طارق سامي الذي أدار لقاء الزمالك وأسوان، واستبعاده من إدارة مباريات الدوري الممتاز، حيث ترى اللجنة أن الحكم قد ارتكب العديد من الأخطاء خلال إدارته للمباراة، أبرزها عدم احتسابه ركلة جزاء للأبيض في الشوط الأول، وتغاضيه عن عدم طرد لاعب أسوان بعد تدخله على يوسف أوباما لاعب الزمالك في كرة ركلة الجزاء بالشوط الثاني.





كما أخطأ في تطبيق اللائحة، عقب طرد طارق حامد نجم وسط الزمالك، وقام باستئناف اللعب قبل خروج اللاعب من الملعب، ثم استوقف المباراة حتى يخرج.





وكان نادي الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا، شدد خلاله على أنه لن يتعامل مع لجنة الحكام الحالية برئاسة جمال الغندور، بسبب الظلم التحكيمي ومجاملة المنافس.





وترى إدارة نادي الزمالك أن طارق سامي، تعمد عرقلة الأبيض أمام أسوان، بعدما إلغي هدف لمحمود علاء، ولم يحتسب ركلة جزاء لأشرف بن شرقي، بالإضافة إلى طرد طارق حامد.



