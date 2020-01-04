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حوادث

مباحث القاهرة تضبط مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر

السبت 04/يناير/2020 - 12:39 م
مباحث القاهرة تضبط
مباحث القاهرة تضبط مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الأمن من ضبط مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص بالقاهرة يحتوي على أكثر من 62 ألف قطعة مستلزمات مجهولة المصدر.

فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المخزن "بدون ترخيص".

وتبين حيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (62,940 قطعة مستلزمات متنوعة) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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