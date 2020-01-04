بعد دفاعها عن فتاة المنصورة| رضوى الشربينى تتعرض لهجوم ناري | تفاصيل

علقت الإعلامية رضوى الشربينى، على واقعة التحرش بفتاة المنصورة ليلة رأس السنة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



وكتبت قائلة: "مفيش أى منطق ممكن يخلى أى حد فينا يستوعب كم انحدار الأخلاق اللى وصلنا ليه، ٤٠ شابا يتحرشون بفتاة فىً الشارع مفهومش واحد قالهم حرام عليكم؟".



وتابعت قائلًة: "طيب الناس اللى ماشية فى الشارع محدش قالهم أنتم بتعملوا إيه؟ فين الدين، فين الإنسانية، فين التربية، الله يرحم النخوة والشهامة #فتاة_المنصورة ".



ورد عليها أحد المتابعين فى التعليقات :" كل مكان وله ثقافته ولبس الخاص بيه ولبسها كان محط للانظار إذا هي مخطئه كذلك الشباب ايضا".



لترد عليه الإعلامية قائلة: "الست اللى تلبس غلط حسبها عند ربنا...حضرتك بتبرر التحرش علشان هى لبسه مش عارفه ايه...الدين قال هى تتحجب و حضرتك تغض البصر سواء هى محجبه و لا لأ مش تتحرش بيها؟؟؟".



كما وجدت رضوى الشربينى هجومًا آخر :" ده مش تبرير علي فكره ده عقل انتي مش تنزلي بدون ملابس تقريبا وبعدين تقولي اووبس اتحرش بي احنا مش في الشانزليزه ..هي عارفه احنا فين وثقافه مجتمعنا اييييه".



وردت قائلة: "أوبس احب أقولك انه نسبة تحرش الشباب بالبنات المحجبة اكتر من الغير محجبات أوبس أتعبى شويه و ادخلى على جوجل و شوفى الإحصائيات...أوبس احنا بقينا من اول الدول فىً نسبه التحرش رغم من تقريبًا ٧٠ فىً الميه من شعب مصر محجب...ده ثقافه ده جهل ".

