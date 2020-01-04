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أخبار البلد

بعد دفاعها عن فتاة المنصورة| رضوى الشربينى تتعرض لهجوم ناري | تفاصيل

السبت 04/يناير/2020 - 02:01 م
الإعلامية رضوى الشربينى،
الإعلامية رضوى الشربينى،
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شيماء مجدي
علقت الإعلامية رضوى الشربينى، على واقعة التحرش بفتاة المنصورة ليلة رأس السنة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتبت قائلة: "مفيش أى منطق ممكن يخلى أى حد فينا يستوعب كم انحدار الأخلاق اللى وصلنا ليه، ٤٠ شابا يتحرشون بفتاة فىً الشارع مفهومش واحد قالهم حرام عليكم؟".

وتابعت قائلًة: "طيب الناس اللى ماشية فى الشارع محدش قالهم أنتم بتعملوا إيه؟ فين الدين، فين الإنسانية، فين التربية، الله يرحم النخوة والشهامة #فتاة_المنصورة ".

ورد عليها أحد المتابعين فى التعليقات :" كل مكان وله ثقافته ولبس الخاص بيه ولبسها كان محط للانظار إذا هي مخطئه كذلك الشباب ايضا".

لترد عليه الإعلامية قائلة: "الست اللى تلبس غلط حسبها عند ربنا...حضرتك بتبرر التحرش علشان هى لبسه مش عارفه ايه...الدين قال هى تتحجب و حضرتك تغض البصر سواء هى محجبه و لا لأ مش تتحرش بيها؟؟؟".

كما وجدت رضوى الشربينى هجومًا آخر :" ده مش تبرير علي فكره ده عقل انتي مش تنزلي بدون ملابس تقريبا وبعدين تقولي اووبس اتحرش بي احنا مش في الشانزليزه ..هي عارفه احنا فين وثقافه مجتمعنا اييييه".

وردت قائلة: "أوبس احب أقولك انه نسبة تحرش الشباب بالبنات المحجبة اكتر من الغير محجبات أوبس أتعبى شويه و ادخلى على جوجل و شوفى الإحصائيات...أوبس احنا بقينا من اول الدول فىً نسبه التحرش رغم من تقريبًا ٧٠ فىً الميه من شعب مصر محجب...ده ثقافه ده جهل ".
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