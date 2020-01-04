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أخبار البلد

أسما شريف منير توجه رسالة لابنتها.. ومتابعون: شبهك جدا

السبت 04/يناير/2020 - 09:34 ص
الإعلامية وخبيرة
الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها مع ابنتها بلوك جديد .

وعلقت أسما شريف منير على الصورة قائلًة: "الأفضل لدى".

كما نشرت أسما بعض الصور الجديدة بإطلالة شتوية لها و لابنتها لارا فى خاصية "الاستورى".

وانهالت التعليقات والإعجابات من محبي الإعلامية ما بين: "قمرات" و"دا انتى يا اسما حلوة حلاوة" و"ماشاء الله ربنا يحفظها" و"قمرتين بجد وشبهك جدا".

وكانت نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لابنتها وهى تحتفل بعيد رأس السنة.

وعلقت أسما شريف منير على الصورة قائلًة: "عيد الكريسماس قادم إلى المدينة".


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