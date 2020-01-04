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أخبار البلد

رضوى الشربيني ترد على متابعة تسخر منها

السبت 04/يناير/2020 - 10:41 ص
الإعلامية رضوى الشربينى
الإعلامية رضوى الشربينى
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر صفحتها الشخصية عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديوهات لإحدى المتابعات التى تسخر من مقطع فيديو لها.

وتظهر الفتاة مرتدية جيبة تشبه فستان رضوى الشربينى الذى حضرت به مهرجان القاهرة السينمائى خلال خاصية "الإستورى" .

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وتقلد تلك الفتاة الإعلامية رضوى الشربينى فى إحدى مقاطع الفيديو الخاصة ببرنامج "هى وبس"، وكانت تتحدث فيه الإعلامية لكل فتاة بأن العلاقة الوحيدة التى تتحملها هى علاقتها مع والديها فقط.

كما حرصت الإعلامية أن تقسم شاشة "الإستورى" إلى نصفين، نصف فيه الفيديو والنصف الآخر إطلالة رضوى الشربينى بهذا الفستان.

يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج «هي وبس» على قناة "سي بي سي سفرة".

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